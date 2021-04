Finanzieller Polster von BM Willi wieder dicker

Willi: Projekte vorziehen

Was bedeutet die unerwartet gute Liquidität der Stadt jetzt aber für die anstehenden Projekte? „Am Investitionspaket für die nächsten drei Jahre will ich festhalten. Ich werde mir jetzt aber anschauen, welche Vorhaben umsetzungsreif sind und vorgezogen werden können.“ Die Schwimmhalle will Willi immer noch nicht: „Diese Preisliga übersteigt unsere Möglichkeiten.“ Er sei aber froh um die Diskussion, die neue Vorschläge auf den Tisch gebracht hätten – wie z.B. den Bau der 50-Meter-Halle am Standort Höttinger Au.