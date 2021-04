Vier Fragen zu den Sorgen der Gemeinden

Frage 1: Wie steht es nach 13 Monaten Corona-Pandemie um Ihre Gemeindefinanzen?

Als Ausgleichsgemeinde haben wir viel gearbeitet und gespart, aber in der Krise geht es uns wie allen. Es stehen massive Aufgaben an. Wir versuchen, das Notwendigste zu erledigen. Manches ist unmöglich.



Frage 2: Das Landhat zugesagte Unterstützungszahlungen großteils zurückgezogen. Wie wirkt sich das auf Ihr Budget heuer aus?

Wir stehen gerade mit dem Land in Budgetgesprächen, davon habe ich aber noch nichts gehört. Wir hängen in der Luft, weil wir langfristig nicht planen können. Wenn Versprochenes nicht kommt, werde ich mich wehren.



Frage 3: Was halten Sie von regionalen Corona-Maßnahmen für einzelne Gemeinden?

Das ist schwierig. Wenn es so wie im Gasteinertal läuft, können die Fälle gut in den Griff bekommen werden. Ich hätte mir vom Bund klarere Vorgaben gewünscht. Dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, ist nicht gut.



Frage 4: Was brauchen Ihre Gemeinde und Ihre Bürger, um weiterhin gut durch die Coronakrise zu kommen?

Die Abwicklung der Maßnahmen in Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen war für uns hart. Es herrschte totale Verwirrung. Beim Impfen ist einiges schief gelaufen. Jetzt müssen wir schauen, wieder alles aufzubauen.