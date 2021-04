„Leider sehen viele die Straßen als Müllplatz“

Nicht die Heinzelmännchen, sondern die Mitarbeiter der vier Tiroler Autobahnmeistereien sammeln ein, was in den Müllkübeln auf Parkplätzen landet. Aber auch das, was Verkehrsteilnehmer achtlos - oder bewusst - einfach auf die Straße werfen. „1000 Tonnen haben wir im Vorjahr in Tirol eingesammelt. Durch die Lockdowns etwas weniger als im Jahr davor“, nennt Asfinag-Regionalleiter Klaus Gspan eine erschreckende Zahl. Und Gspan berichtet davon, dass es Abschnitte im 223 Kilometer langen Tiroler Autobahnnetz gibt, „die besonders oft als Müllplatz herhalten müssen“. Der Regionalleiter erwähnt den Großraum Innsbruck: „Hier orten wir vermehrt Mülltourismus. Da wird Bauschutt, Mobiliar oder säckeweise Restmüll auf Parkplätzen und neben der Fahrbahn entsorgt.“