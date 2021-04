Josef Puchas feiert runden Geburtstag

Im Jahr 1998 war es schließlich so weit: Der 4-Sterne-Thermenhof PuchasPLUS in Loipersdorf wurde eröffnet. Im Jahr 2008 folgte der zweite Standort mit dem Thermenhotel PuchasPLUS in Stegersbach. Im vergangenen Juli übernahm er, trotz Krise, den Familienbetrieb Lagler samt Brennerei in Kukmirn. Auch hier soll ein einladendes Seminar- und Wellnesshotel entstehen.