Kukmirn wird Tourismus-Oase

Große Pläne verfolgt Unternehmer Josef Puchas. Der Eigentümer des Vier-Sterne-Thermenhotels in Stegersbach übernimmt den früheren Familienbetrieb Lagler samt Brennerei in Kukmirn. Mit sechs bis zehn Millionen € will der Investor den Standort zum Seminar-, Gesundheits- und Genusszentrum ausbauen, 40 Jobs inklusive.