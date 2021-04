Halle Berry: Unter ihr Kleid passen keine Dessous

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Halle Berry ihren Garten zum Laufsteg macht. Erst vor einigen Wochen veröffentlichte sie einige Fotos, die sie im schwarzen Tüllrock und in einem durchsichtigen Top zeigen. Wie gut, dass die Schauspielerin am nächsten Wochenende endlich wieder die Möglichkeit bekommt, sich für einen großen Event so richtig rauszuputzen. Wie die Oscar-Organisatoren jetzt nämlich bekannt gaben, wird die Hollywood-Schönheit bei der Preisverleihung am 25. April in Los Angeles dabei sein.