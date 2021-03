Halle Berry: Im durchsichtigen Top im Garten

Wenn ich schon über keinen roten Teppich gehen kann, dann mach ich mir meinen roten Teppich einfach selbst, schien sich Halle Berry gedacht zu haben - und warf sich in einem atemberaubenden Look in ihrem Garten in Pose. „Ich halte nach einem Red-Carpet-Moment Ausschau“, witzelte die Schauspielerin dazu auf Instagram.