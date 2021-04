Skepsis und Freude über Lockdown-Aus

Zurück in die Schule

Bereit, wieder mit dem Präsenzunterricht zu starten, ist man bei den Schulen. „Es sind alle sehr froh, dass es wieder los geht“, so Bildungsdirektor Heinz Zitz. Eine Ansteckungsgefahr in den Klassen gebe es kaum. In der Vergangenheit habe es nur wenige Cluster gegeben. Die Öffnung bringe den Schülern ein Stück gewohntes Leben zurück, meint auch Bildungslandesrätin Daniela Winkler.