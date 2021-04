100 verletzte Polizisten jedes Jahr in Tirol

In Wörgl wurden am 8. April zwei Polizisten bei einer Anhaltung von einem plötzlich davonfahrenden Pkw-Lenker mitgerissen bzw. angefahren. Am Wochenende blieb ein Pkw-Lenker bei einer Kontrolle in der Wildschönau nicht stehen, ein Polizist wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt. „Der in der Wildschönau verletzte Beamte konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen“, sagt Manfred Dummer, Leiter des Büros Öffentlichkeitsarbeit der Polizei.