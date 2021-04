Bieber: Mitarbeiter mussten nachts Puls überprüfen

Justin Bieber (27) hat nach eigenen Angaben früher Drogen gebraucht, um „einfach weiterzumachen“. „Ich hatte all diesen Erfolg, aber dachte mir: ,Ich bin immer noch traurig, ich habe immer noch Schmerzen. Und ich habe all diese ungelösten Fragen‘“, sagte er in einem Interview des Männermagazins „GQ“, das am Dienstag veröffentlicht wurde. Eine Zeit lang sei es so schlimm gewesen, dass seine Sicherheitskräfte nachts ins Zimmer kamen und seinen Puls überprüften.