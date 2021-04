Sexübergriffe sollen 1996 begonnen haben

Das LKA OÖ und die Staatsanwaltschaft Steyr ermitteln gegen den Unternehmer wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses (§ 206, 207, 212). Der 54-Jährige wurde am 2. April festgenommen, er sitzt nun in der Justizanstalt Garsten in U-Haft. Der Zeitraum, der ihm zur Last gelegten Übergriffe, reicht bis 1996 zurück. Erstes Opfer soll bis November 1998 eine zwölfjährige Nichte gewesen sein. Ab August 2000 bis September 2001 soll eine Nachbarstochter (12) Opfer seiner Triebe geworden sein.