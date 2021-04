Welser (54) soll fünf Kinder missbraucht haben

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Am 2. April 2021 wurde der Verdächtige festgenommen, er sitzt nun wegen Tatbegehungsgefahr in der JA Garsten in U-Haft. Für 27. April ist eine kontradiktorische Einvernahme der Opfer vorgesehen. „Mein Mandat bestätigt ausschließlich einvernehmliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen, die damals aber bereits älter als 14 Jahre alt waren“, sagt Lorenz Kirschner, Anwalt des Beschuldigten. Den eigenen Sohn missbraucht zu haben, bestreite der 54-Jährige aber genauso wie einen Übergriff auf den Enkel. „Und er hat auch bewusst keine kinderpornografischen Bilder gespeichert!“