Bankskandal: SPÖ spielt nun Bund den Ball zu

Weitere Debatte gefordert

Der U-Ausschuss in Eisenstadt hat laut SPÖ klargelegt, dass nicht das Land, sondern - abgesehen von Aufsichtsräten - die Finanzmarktaufsicht (FMA) und die Oesterreichische Nationalbank versagt hätten. Die SPÖ strebt eine Debatte um neue Strukturen in der Bankenaufsicht an. „Ansonsten machen sich Sparer berechtigte Sorgen“, erklärt der Klubobmann.