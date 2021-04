Polizei macht mit PS-Boliden Jagd auf Raser

Kein Pardon für Raser

Allein in den vergangenen Tagen wurden in Kärnten fünf Raser gestoppt. Auf der A2 in Villach überholte ein Tempobolzer in der 100er-Zone sogar eine Zivilstreife mit satten 213 km/h. Binder: „Bei Raserei gibt es kein Pardon, da wird mit aller Härte durchgegriffen, schließlich gefährden diese Lenker nicht nur sich selbst, sondern auch andere.“