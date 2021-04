Festivals in der Warteschleife

Vorbereitungen für Festivals laufen

Zuversichtlich ist man auch bei den Kulturbetrieben Burgenland. Für die großen Festivals laufen weiterhin die Vorbereitungen. So habe etwa in Mörbisch der Bühnenaufbau für „West Side Story“ begonnen, heißt es. Derzeit würden alle Szenarien durchgerechnet und Sicherheitskonzepte erstellt. „Prinzipiell ist es unser Ziel, Kultur heuer zu ermöglichen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Corona-Situation in den Griff zu bekommen ist – dann muss der Bund klare Vorgaben machen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.