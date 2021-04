Landhaus wurde nach Brand-Alarm evakuiert

Kaum hat sich der Defekt an dem Notstromaggregat bemerkbar gemacht, schlug schon der Brandmelder an. Innerhalb von wenigen Minuten stand die Feuerwehr mit mehreren Einsatzwagen auf der Rampe des Regierungssitzes. Eiligst liefen Florianis ins Landhaus, um sich so schnell wie möglich ein konkretes Bild von der Lage zu machen.