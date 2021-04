Verhaltene Reaktion auf Volksbefragungs-Vorstoß

So manchen platzt in Sachen Gemeindezentrum nun endgültig der Kragen: Eines der beiden Gebäude ist von der im Vorjahr abgewählten Gemeindevertretung nachträglich höher geplant und genehmigt worden und soll eine Skybar beherbergen. Davon wussten die meisten Lecher bis vor wenigen Tagen nichts. Gleichzeitig bemüht sich ein eigens gegründeter Ausschuss um die Verkleinerung des Megaprojekts - und scheitert am Unwillen der Projektleiter.



Keine leichte Diskussion

Für Gesprächsstoff ist also gesorgt, das sieht auch Bürgermeister Stefan Jochum so: „In den vergangenen Tagen haben wir einmal mehr gesehen, dass die Diskussion über das Projekt Gemeindezentrum keine leichte ist und es nach wie vor unterschiedliche Standpunkte dazu in unserm Dorf gibt.“ Zum Beispiel jenen von Gemeindevertreterin Brigitte Finner, die von vielen nur noch die „Rebellin von Lech“ genannt wird. Sie lässt derzeit eine Volksbefragung zum Gemeindezentrum prüfen.