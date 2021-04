Britischer Multimillionär in Villa erstochen

In Großbritannien ist ein 83-jähriger Multimillionär in seinem eigenen Anwesen erstochen worden - auch dessen Ehefrau (65) wurde schwer verletzt und soll sich in kritischem Zustand befinden. Der mutmaßliche Täter, bei dem es sich um einen Bekannten des Mordopfers handeln soll, wurde nur Stunden später festgenommen. Der 34-Jährige hatte sich noch vor seiner Verhaftung „eine Reihe von schweren Selbstverletzungen“ zugefügt, so die Polizei.