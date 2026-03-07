Warum Frauen sich für Alleingeburten entscheiden

Neue Luftschläge auf Teheran: Ölanlagen brennen!
„Freebirths“, also Geburten ohne Unterstützung durch Hebamme oder Arzt, bekommen aktuell dank sozialer Medien viel Aufmerksamkeit. In Österreich sind sie verboten. Krone+ sprach mit einer Frau, die dennoch entschied, zwei Kinder alleine zur Welt zu bringen und anderen hilft, es ihr gleichzutun.
Ein Strand in Nicaragua, das Meer umspült die Beine einer Hochschwangeren. Sie atmet schwer, im Hintergrund des Videos läuft angenehme Musik. Zu sehen ist Josy Cornelius, wie sie gerade nur in Anwesenheit ihres Mannes und ohne Unterstützung durch Hebamme oder medizinisches Personal ein Kind zur Welt bringt.
