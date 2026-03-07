Warum Frauen sich für Alleingeburten entscheiden

Ein Strand in Nicaragua, das Meer umspült die Beine einer Hochschwangeren. Sie atmet schwer, im Hintergrund des Videos läuft angenehme Musik. Zu sehen ist Josy Cornelius, wie sie gerade nur in Anwesenheit ihres Mannes und ohne Unterstützung durch Hebamme oder medizinisches Personal ein Kind zur Welt bringt.