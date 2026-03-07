Ofner in Challenger-Finale und zurück in Top 100

Der Steirer Sebastian Ofner steht beim Tennis-Challenger in Thionville/Frankreich im Finale. Am Samstag im Halbfinale besiegte er den topgesetzten Franzosen Hugo Gaston 6:4,6:2.
Im Endspiel trifft der viertgereihte Ofner am Sonntag (15.00 Uhr) auf den 19-jährigen Norweger Nicolai Budkov Kjaer (Nr 6). Gewinnt Ofner den ersten Vergleich mit dem Ranking-150., festigt er seinen mit dem Finaleinzug erreichten Top-100-Status. Den hatte er zuletzt zu Jahresbeginn 2025.
Es geht um die Nummer eins
Gut eine Woche nach seinem Challenger-Turniersieg ebenso in Frankreich in St. Brieuc könnte Ofner am Montag dann auch knapp Filip Misolic als Österreichs Nummer eins ablösen. In dieser Woche hatte er sich im Viertelfinale gegen Jurij Rodionov, ÖTV-Nummer drei, mit 6:2,3:6,6:3 durchgesetzt. Joel Schwärzler als ÖTV-Nummer vier hat seine Titelchance noch vor sich.
Sein Finale bei einem Challenger in Kigali in Ruanda wurde bei einer 7:6-Satzführung Mitte des ausgeglichenen zweiten Satzes wetterbedingt unterbrochen und für Sonntag (10.00 Uhr MEZ) neu angesetzt.
