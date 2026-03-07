Ofner in Challenger-Finale und zurück in Top 100

Es geht um die Nummer eins

Gut eine Woche nach seinem Challenger-Turniersieg ebenso in Frankreich in St. Brieuc könnte Ofner am Montag dann auch knapp Filip Misolic als Österreichs Nummer eins ablösen. In dieser Woche hatte er sich im Viertelfinale gegen Jurij Rodionov, ÖTV-Nummer drei, mit 6:2,3:6,6:3 durchgesetzt. Joel Schwärzler als ÖTV-Nummer vier hat seine Titelchance noch vor sich.