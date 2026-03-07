„Die einen mögen mich, die anderen eben nicht“

Reality-Star Gina-Lisa Lohfink sorgt seit Jahren für Schlagzeilen – und auch bei den „Viral Vibes“ im City-Beats war sie Mittelpunkt vieler Gespräche. Gemeinsam mit Cosimo Citiolo, Eric Sindermann und Gastgeberin Ginger Wollersheim wurde gefeiert, gelacht und aus dem Reality-Nähkästchen geplaudert. Dabei zeigte sich die Blondine überraschend persönlich.
Die „Viral Vibes“ im City-Beats in der Griesgasse entwickeln sich langsam, aber sicher zu einem Fixpunkt für Reality-TV-Prominenz. „Wir machen das alle zwei Monate, hatten schon einige Influencer und Trash-TV-Stars bei uns zu Gast. Den Leuten gefällt’s“, verrät Clubmanager Konstantin Schmelz. Und tatsächlich: Auch Freitagnacht war das City-Beats wieder Treffpunkt für eine schillernde Runde aus der deutschen Reality-Szene.
Allen voran: Ginger Wollersheim, die gemeinsam mit ihrem Herzblatt Lukas eingeladen hatte. Die gebürtige Kärntnerin ließ es sich nicht nehmen, auch im Beisein ihres „Noch“-Ehemanns, Rotlicht-Legende Bert Wollersheim, kurz nach Mitternacht selbst die Bühne zu erobern. Mit ihrem Party-Hit „Ananassaft“ brachte sie den Club ebenso zum Beben wie mit einer überraschenden Einlage: Andreas Gabaliers „Hulapulu“.
Reality-Sternchen feierten ausgelassen
Vor der Bühne wurde derweil kräftig mitgefeiert. Reality-Ikone Gina-Lisa Lohfink tanzte ausgelassen, Eric Sindermann, Stefan Braun – der Lebensgefährte von Katzenberger-Mama Iris Klein – sowie Die Frankes, Cosimo Citiolo und dessen Nathalie gaben ihrer Freundin Ginger lautstark Support.
Schlemmen im Traditionsgasthaus
Der Abend hatte allerdings schon deutlich früher begonnen. Bereits vor der Party traf sich die illustre Runde – im Beisein der „Krone“ – im traditionsreichen Gasthaus „Zum Wilden Mann“ in der Getreidegasse. Bei Schnitzel, Cordon Bleu und Kalbsrahmgulasch wurde nicht nur geschlemmt, sondern auch aus dem Reality-Nähkästchen geplaudert.
„Da fliegen die Fetzen, aber es wird noch schlimmer“
„Wir haben uns schon davor gekannt, aber seit dem Dschungel hat sich daraus wirklich eine richtig gute Freundschaft entwickelt“, erzählt Ginger Wollersheim über ihre enge Verbindung zu Gina-Lisa Lohfink. Gemeinsam mit Lohfink und Cosimos Frau Nathalie ist sie aktuell auch in der neuen Staffel von „Reality Queens“ zu sehen. Und dort wird es, wie die drei augenzwinkernd verraten, noch ordentlich krachen: „Da fliegen jetzt schon die Fetzen – aber es wird noch viel schlimmer.“
„Ich könnte mir vorstellen, hier zu leben“
Während ihre Freunde die deftigen Klassiker im „Wilden Mann“ sichtlich genossen, zeigte sich Gina-Lisa von ihrer persönlichen Seite. Österreich habe es ihr schon lange angetan: „Ich liebe die Ruhe in den Bergen und die Menschen hier. Ich könnte mir wirklich vorstellen, hier zu leben.“ Man merkt schnell: Hinter der schillernden TV-Figur steckt eine Frau, die sich manchmal einfach nur wünscht, unerkannt durch den Alltag zu gehen.
„Entweder man mag mich, oder eben nicht“
Im Gespräch wird schnell klar, wie warmherzig sie über ihre Freunde spricht – besonders über ihren langjährigen Buddy Cosimo. Eine Eigenschaft, die sie, wie sie selbst sagt, in der Vergangenheit auch schon „auf die Schnauze fallen“ ließ. Dass sie seit fast zwei Jahrzehnten polarisiert, nimmt sie gelassen: „Entweder man mag mich – oder eben nicht.“
„Eine Art Neustart“
Doch der Abend in Salzburg könnte für einen der Gäste noch ganz andere Folgen haben. Reality-Star und Designer Eric Sindermann arbeitet derzeit an einer großen Modenschau in Berlin – für ihn, wie er offen zugibt, eine Art Neustart. „Das ist für mich eine riesige Chance“, sagt er. Unterstützung bekommt er dabei von Freundin Gina-Lisa, die ihm zuliebe sogar selbst über den Laufsteg gehen wird.
Und auch in Salzburg wurde Sindermann fündig: Noch während der „Viral Vibes“-Nacht verpflichtete er kurzerhand zwei weitere Models für seine Show – Ginger Wollersheim und ihren Herzblatt Lukas. Für den Designer ein wichtiges Zeichen der Unterstützung: „Dass meine Freunde da mitziehen, bedeutet mir unglaublich viel.“
