„Die einen mögen mich, die anderen eben nicht“

„Wir haben uns schon davor gekannt, aber seit dem Dschungel hat sich daraus wirklich eine richtig gute Freundschaft entwickelt“, erzählt Ginger Wollersheim über ihre enge Verbindung zu Gina-Lisa Lohfink. Gemeinsam mit Lohfink und Cosimos Frau Nathalie ist sie aktuell auch in der neuen Staffel von „Reality Queens“ zu sehen. Und dort wird es, wie die drei augenzwinkernd verraten, noch ordentlich krachen: „Da fliegen jetzt schon die Fetzen – aber es wird noch viel schlimmer.“