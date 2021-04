Die ganze Welt blickt auf die Roma

Seit 1990 findet der Welt-Roma-Tag jedes Jahr am 8. April statt. Dieses denkwürdige Datum soll allen in Erinnerung rufen, dass der Volksgruppe der Zugang zu Wirtschaft, Politik und Kultur lange verwehrt war. Schwer zu leiden hatten die Roma während der Verfolgungen unter dem NS-Regime. Tiefe seelische Wunden hinterließ das grausame Attentat in Oberwart Anfang Februar 1995, bei dem vier Roma durch eine heimtückische Sprengfalle des Bombenlegers Franz Fuchs ermordet wurden.