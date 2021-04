Indien meldete erneut Rekord-Wert bei Infektionen

Der Anstieg der Infektionsfälle fällt in der zweiten Welle weitaus steiler aus als in der ersten und hat die Behörden überrascht. Sie machen dafür Menschenansammlungen und Nachlässigkeit beim Tragen von Masken verantwortlich. Zugleich haben zahlreiche Geschäfte und Büros wieder geöffnet, was die Ansteckungsgefahr noch erhöht. In mehreren Bundesstaaten, darunter im am stärksten betroffenen Maharashtra, wurden Impfzentren vorzeitig geschlossen und Impfwillige wieder weggeschickt - aus Mangel an Nachschub an Vakzinen.