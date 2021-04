Indien: Erstmals über 100.000 Fälle an einem Tag

Am Sonntag sind in Indien erstmals mehr als 100.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag erfasst worden. Das geht aus am Montag vom indischen Gesundheitsministeriums veröffentlichten Zahlen hervor. Besonders betroffen ist der reichste Unionsstaat Maharastra mit der Finanzmetropole Mumbai. Premierminister Narendra Modi hatte am Wochenende vor einem alarmierenden Anstieg der Covid-19-Fälle gewarnt.