Ermittlungen gegen 60 Impf-Vordrängler in Italien

Italien startet mit Impfkampagne auch nachts

Ungeachtet dessen beschleunigt Italien die Impfkampagne: So soll jetzt auch nachts geimpft werden. In Genua wurde die erste Stelle eröffnet, in der sechs Tage die Woche täglich bis 2 Uhr geimpft wird. Weitere sollen folgen, berichteten die Behörden. „Wir sind bereit, 24 Stunden am Tag zu impfen. Die Immunisierungen erfolgen derzeit in drei Schichten von sechs Stunden. So können wir täglich bis zu 1500 Dosen verabreichen“, berichtete der Leiter der Einrichtung in Genua. Ab Ende April soll auch in Apotheken geimpft werden.