Italien: Durchimpfung bis Ende September bei 80%

Ab Montag gilt daher auch wieder ein neuer Lockdown. Die Regierung in Rom beschloss Maßnahmen, die bis zum 6. April in Kraft bleiben sollen. Dazu zählt, dass Regionen mit einem Inzidenzwert ab 250 Fällen pro 100.000 automatisch in die höchste Alarmstufe rot wechseln. Dies treffe auf einen Großteil der Regionen zu, darunter die Lombardei, das Piemont, Venetien, die Emilia-Romagna, das Latium und Kalabrien, erklärte Gesundheitsminister Roberto Speranza. In weiten Teilen des Landes werden somit von Montag an Schulen, Hochschulen, Cafés und Restaurants geschlossen. Nur der Verkauf per Lieferservice bleibt erlaubt. Für das Osterwochenende wurde schon jetzt für ganz Italien die Alarmstufe auf Rot festgesetzt.