Italien startet in Apotheken mit Covid-Impfungen

1990 Impf-Stellen im Land

In Italien beteiligen sich Apotheken schon lange am Testen. Online können dort Termine etwa für Corona-Schnelltests vereinbart werden, die dann oft in einem Zelt oder Container vor der Apotheke erfolgen. Bisher gibt es landesweit rund 1990 Stellen, an denen geimpft wird. Drei Millionen Dosen sollen laut APA bis Ostermontag geliefert werden, wichtig sei, dass in kürzester Zeit so viele Menschen wie möglich geimpft werden, so Regierungskommissar Francesco Figliuolo.