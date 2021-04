Premiere für Boulder-Elite in Klagenfurt

Mit Nicolai Uznik (SV St. Johann/Ros.) und Mattea Pötzi (ÖAV Villach) haben auch zwei Kärntner die Chance, sich erstmals in der Heimat international zu beweisen. Nächste Woche sind die beiden dann beim Weltcup-Auftakt in der Schweiz dabei. „Ich kenne das Boulderama gut. Der Europacup ist eine Top-Vorbereitung“, so Uznik.