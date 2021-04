Nach Lehrer-Mord: Moschee bei Paris öffnet wieder

Jene Moschee, die nach dem islamistisch motivierten Mord an einem französischen Geschichtslehrer, für sechs Monate schließen musste, darf nach einer Umstrukturierung nun am Freitag wieder öffnen. Das Gotteshaus habe eine neue Leitung und einen neuen Imam, erklärte die Präfektur des Departements Seine-Saint-Denis am Mittwoch.