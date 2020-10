Frankreichs Innenminister lässt Moschee schließen

Botschaft an „Feinde der Republik“

Die Polizei ging nach der Ermordung des Lehrers am vergangenen Freitag in Dutzenden Einsätzen gegen Menschen und Vereinigungen vor, die mutmaßlich dem islamistischen Spektrum nahestehen. Die Islamisten stünden zwar nicht unbedingt in Verbindung mit dem Mord, es gehe aber darum, „eine Botschaft an die Feinde der Republik zu senden“.