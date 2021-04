Silvia Schneider und Armin Assinger im Doppelpack

In „Ein Sommer in Österreich - Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ zeigen erstmals die Show-Hosts Silvia Schneider und Armin Assinger am Donnerstag, dem 13. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 2, was im Urlaub in Österreich alles möglich ist. ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer dazu: „Die Freude ist groß, dem Publikum auch 2021 mit ,Ein Sommer in Österreich - Urlaub in Rot-Weiß-Rot‘ Inspiration für einen Sommerurlaub im eigenen Land bieten zu können. Mit Armin Assinger und Silvia Schneider führen zwei ausgewiesene Österreich-Kenner durch den Abend, die wunderbaren Aufnahmen aus den vielfältigen Regionen des Landes kommen auch heuer aus den neun Landesstudios.“