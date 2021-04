Wetter: Tief Ulli lässt Kärntner Obstbäume kalt

Der April macht was er will

„Erst am Donnerstag wird’s recht sonnig mit bis zu zehn Grad. In der Früh ist aber weiter mit Frost zu rechnen“, so Michael Tiefgraber von der Wetterdienststelle Klagenfurt. Mit dem föhnigen Südwestwind steigen ab Freitag aber auch die Temperaturen, am Sonntag sind schon wieder frühlingshafte 17 Grad zu erwarten, zudem sinkt auch die Frostwahrscheinlichkeit in den Nächten. Schon Anfang nächster Woche folgt die nächste Klatsche - es wird regnerisch und kühl.