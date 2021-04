Mehrheit der Innsbrucker ist für rasche Neuwahl

Stichwahl zwischen Willi und Anzengruber fix

Im Raum steht jedenfalls auch eine starke Unterstützung der Neos-Wählerschaft für Georg Willi: 51 Prozent der Pinken würden ihn wählen. „Insgesamt betrachtet deutet bei vorgezogenen Wahlen derzeit alles auf eine Stichwahl zwischen Willi und Anzengruber hin. Es wird also interessant, welche Allianzen gefunden werden können“, so Traweger. Sein „Tipp“ für Willi: Er könnte derzeit nur damit punkten, seine Politik einerseits wieder „mehr auf den Bürger auszurichten“ und anderseits „Ruhe in den Gemeinderat zu bringen“ und verstärkten Konsens mit den anderen Parteien zu suchen.