Kärntner Grizzlys sind los: E-Bikes boomen!

Fünf verschiedene E-Fullys, also vollgefederte E-Bikes haben die Rosentaler im Sortiment. Dazu kommen zwei Hardtails und der Panda, ein Mountainbike mit Tiefeinsteiger, ideal für genussvolle Touren um Kärntens Seen oder am Drauradweg. Verbaut wird bei den Bärenbikes ein moderner Shimano EP8-Motor mit erhöhtem Drehmoment. Er bietet maximal 400 Prozent Unterstützung. So macht bergauf treten richtig Laune.