Winterrückfall nach Ostern mit jeder Menge Schnee

Winter-Comeback inklusive Schnee

Am Nachmittag ziehen dann allerdings vom Nordwesten her Wolkenfelder heran und die haben leider teils große Mengen an Regen und auch Schnee im Gepäck. Die Temperaturen purzeln zudem in den Keller. „Nach aktuellem Stand geht es somit am Dienstag mit Ausnahme des Flachlands im Nordosten und Südosten verbreitet winterlich in den Tag“, so Spatzierers Prognose. Besonders im Süden muss auch am Vormittag noch zeitweise mit Schneeschauern gerechnet werden.