Ostereiersuche erst sonnig, dann ziehen Wolken auf

Einen kurzen Lichtblick gibt es am Ostermontag - in der ersten Tageshälfte dominiert im ganzen Land die Sonne, ehe sich ab dem Nachmittag vom Westen her Wolken und Regenschauer auszubreiten beginnen. In der Nacht muss man in allen Landesteilen mit Niederschlag rechnen. Das Quecksilber klettert an diesem Tag jedoch wieder etwas höher - bis zu 19 Grad an Tageshöchstwerten sind möglich.