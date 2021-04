Wärmster Tag: Fast 27 Grad im Burgenland!

Damit kamen die Temperaturen sehr nahe an die höchsten jemals in der ersten Aprilhälfte in Österreich gemessenen Werte heran. Die Rekorde liegen in Wien, Vorarlberg und Salzburg bei 27 Grad, im Burgenland, in der Steiermark und in Oberösterreich bei 28, in Tirol bei 29 und in Niederösterreich und Kärnten bei 30 Grad.