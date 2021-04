WHO: Corona-Impfkampagne „inakzeptabel langsam“

Die Infektionslage in Europa bezeichnete die WHO als so „besorgniserregend“ wie seit Monaten nicht mehr. Während die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen in Europa vor vier Wochen noch bei weniger als einer Million gelegen habe, kletterte dieser Wert in der vergangenen Woche auf 1,6 Millionen. Die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in Europa „bewegt sich schnell auf die Million zu“, warnte die Organisation. Die Zahl der in der Region registrierten Corona-Infektionen werde bald die 45-Millionen-Marke überschreiten.