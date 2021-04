Brauereien laden nun zur digitalen Bier-Verkostung

Grieskirchner Bier-Stream steigt heute

Mitbewerber der Mühlviertler gehen andere Wege: In Grieskirchen, wo erst seit Mitte Dezember das Sanierungsverfahren und damit die finanziellen Turbulenzen Geschichte sind, wird heute zum ersten Mal eine Online-Verkostung durchgeführt - beim so genannten Grieskirchner Bier-Stream verkostet Braumeister Felix Schiffner fünf Spezialitäten. Auch die Stiftsbrauerei Schlägl in Aigen-Schlägl will mit Online-Bierverkostungen punkten - hier wurden die nächsten Termine für 21. und 22. April fixiert.