Amazon wusste von in Flasche urinierenden Fahrern

Hoch kochten die Wogen in der Vorwoche, als der US-Demokrat Mark Pocan dem Online-Händler Amazon vorwarf, dass seine Mitarbeiter gezwungen seien, in Flaschen zu urinieren. Der Internetgigant bestritt dies öffentlich: Wenn dem so wäre, würde wohl keiner mehr für Amazon arbeiten, so das Unternehmen via Twitter. Ein nun durchgesickertes internes Memo verrät jedoch, dass das Urinieren in Flaschen durchaus gelebte Praxis ist - und Amazon davon offiziell Kenntnis hat. Angesichts des enormen Zeitdrucks sind Amazon-Lieferanten nicht selten sogar zu Schlimmerem gezwungen.