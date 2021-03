Ton wird rauer: Amazon knöpft sich Kritiker vor

Am Montag legte Sanders via Twitter nach: „Meine Frage an Jeff Bezos von Amazon ist einfach: Wenn Sie so viel Geld haben, mehr Geld, als man in einer Million Lebenszeiten ausgeben kann, warum versuchen Sie dann so sehr, Arbeiter zu besiegen, die eine anständige Bezahlung und anständige Arbeitsbedingungen fordern?“, fragte er. Eine Antwort blieb der Amazon-Gründer bislang schuldig.