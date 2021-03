8,3 Millionen Euro für Straßen in Villach

„Wir investieren dieses Jahr ein Rekordbudget. In der Region Villach werden allein 43 Sanierungsmaßnahmen realisiert“, sagt Straßenbau-Referent Landesrat Martin Gruber. Am meisten verschlingen die Arbeiten (1,6 Millionen) an der Drautalstraße und bei der Draubrücke im Norden Villachs. „Bei der Brücke sind massive Schäden an Lagern und Fahrbahnübergängen aufgetreten“, so Gruber. Auch die Baumaßnahmen im Bereich der Ossiacher Straße, mit denen ja bereits im Vorjahr begonnen wurde, laufen weiter.