Auf pannonischen Streifzügen

Anlässlich Joseph Haydns Geburtstag am 1. April 1732 setzten sich die Autorinnen mit Birgit Sarata auseinander. Was sie mit dem Burgenland alles verbindet, erzählt die prominente Präsidentin der Festspiele Kittsee – vor drei Jahren vom Bundespräsidenten zur Professorin ernannt – im Buch. Besonders gerne betreut Sarata als „Botschafterin“ das Kinderdorf Pöttsching. „Auf unseren Streifzügen stoßen wir auf viele sensationelle Überraschungen. Sie werden aber erst verraten, wenn das Buch fertig ist“, so Schramm und Glatzer.