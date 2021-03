Philipp Jelinek: Der Mann, der Österreich bewegt

„Leute schreiben mir und bedanken sich“

„Ich freue mich so sehr, dass es so gut ankommt“, sagt Jelinek im „Krone“-Gespräch, „mein Ziel ist, dass es den Menschen gut geht und sie in den 20 Minuten a bissl a Freud haben“. Worin sieht er den Erfolg begründet? „Es ist die Einfachheit: simple Übungen, einfach erklärt“, so der gebürtige Wiener, „was mich freut, ist die viele Post, die ich bekomme, in der die Leute schreiben und sich bedanken. Einer hat zu mir gesagt: Du bist leiwand, du sprichst meine Sprache, ich versteh di!“