Lernhilfe-Plattform weiter auf Wachstumskurs

Die österreichische Lernhilfe-Plattform GoStudent ist mit ihrem Angebot für digitalen Unterricht weiterhin auf Wachstumskurs in Europa. Am 21. Januar feiert GoStudent nicht nur sein fünfjähriges Bestehen, sondern weitet rechtzeitig zum Geburtstag sein Angebot für Online-Nachhilfe, das seinen Anfang von Wien aus im deutschsprachigen Raum nahm, auf fünf weitere europäische Märkte aus. Nachdem das Startup bereits erfolgreich im Vorjahr in Belgien, Frankreich und Spanien an den Start ging, expandiert GoStudent im ersten Quartal 2021 nun auch nach England, Irland, Niederlande, Italien und Griechenland. Darüber hinaus eröffnet das Unternehmen sein drittes internationales Büro in Madrid.