Stadt Salzburg sucht neuen Beamten-Boss

Während Fuchs die Verwaltung in ruhige Fahrwasser führte, brachten sich - hauptsächlich männliche - Kandidaten in Stellung. In der Pandemie konnte sich etwa Michael Haybäck, Leiter der Allgemeinen und Bezirksverwaltung, beweisen. Auch Kontrollamtschef Max Tischler und der Finanzdirektor Alexander Molnar sollen sich für den Job interessieren. Ebenso infrage käme des Bürgermeisters rechte Hand und Büroleiter, Bernd Huber. Doch auch Externe sollen es dem Flurfunk zufolge auf den Chefsessel abgesehen haben. Ein Name, der bei diversen Postenbesetzungen immer wieder fällt, ist Johannes Hörl, derzeitiger Generaldirektor der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Nicht unüblich wäre auch, wenn jemand unter den Fittichen von Landeshauptmann Wilfried Haslauer den Weg in die Stadtverwaltung fände: Dem stellvertretenden Landesamtsdirektor Reinhard Scharfetter werden Chancen nachgesagt.