„Geltende Maßnahmen werden nicht ernst genommen“

Regionale Unterschiede, Osterruhe

Im Osten Österreichs steht die Osterruhe unmittelbar bevor, im westlich gelegenen Vorarlberg hingegen kann man die Gastronomie in Anspruch nehmen. „Ich glaub, dass das regional differenzierte Vorgehen schon seine Berechtigung hat.“, so Dr. Bernd Lamprecht. Aber in weiten Teilen Österreichs dürfe man sich noch nicht mit Öffnungsschritten befassen. Zu heikel sei die Situation. Ob da eine Osterruhe von fünf Tagen den Umschwung bringen kann? In den Augen der Mediziners wäre es sinnvoll wenn sich die Menschen schon vor dem Gründonnerstag an die Kontaktminimierung halten. Trotzdem sieht er das Positive: „Ich glaube, es ist ein guter Anfang.“