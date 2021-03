3 Unfallbeteiligte fuhren nach Kollisionen weiter

Geklärt ist eine Fahrerflucht in Neukirchen am Walde. Ein Einheimischer (21) touchierte am Freitag mit dem Pkw-Außenspiegel eine Joggerin (26). Am Samstag stellte er sich: Er dachte, mit einem Wildtier zusammengestoßen zu sein. Und in Sankt Willibald irritierte ein dunkler Pkw einer Lenkerin (53), diese rammte das Auto eines 44-Jährigen, der mit seinem Sohn (14) unterwegs war. Alle drei sind verletzt. Der dunkle Wagen ist weg.