Uni-Garten Klagenfurt von Vandalen verwüstet

Auch gemeinschaftliche Projekte wie der UniGarten in Klagenfurt müssen mit Herausforderungen wie Vandalismus kämpfen, heißt es auf der Facebook-Seite der ÖH UniGarten Klagenfurt/Celovec. Letztes Wochenende (19. - 21. März) wurden Möbel und Schnittholz rund um den Unigarten angezündet und zerstört. Die verbrannten Überreste und im Garten verteilte Glassplitter zeugen von mutwilliger Zerstörung. „Wir haben uns bemüht, den entstandenen Schaden so gut wie möglich wieder in Ordnung zu bringen und Konsequenzen daraus zu ziehen. Einiges an Plastik von den Möbeln klebt jetzt noch in der Erde des Gartens, Scherben lauern Barfußläufern auf und um eine Fahrt zur Entsorgung der Überreste werden wir nicht herumkommen. Es macht uns traurig zu sehen, dass unser mit viel Herzblut gepflegter Garten durch eine so sinnlose und dumme Aktion zurückgeworfen wird“, so die ÖH Klagenfurt.