Media Markt City Arkaden schließt Filiale

Der deutsche Konzern ist seit dem Start vor 15 Jahren dabei, bis September hieß die Filiale Saturn, dann wurde sie in Media Markt umbenannt. Beide Marken gehören der deutschen Ceconomy AG, die ein Teilkonzern des Handelsriesen Metro ist. Die 39 Mitarbeiter sollen - wenn möglich - auf andere Geschäfte aufgeteilt werden. Der zweite Media Markt in der Völkermarkter Straße bleibt bestehen. „Ich wusste schon längere Zeit davon“, so City Arkadenchef Ernst Hofbauer. „Es gibt auch eine vielversprechende Anfrage für die Geschäftsübernahme, die vor dem Abschluss steht.“